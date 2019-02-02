شكرا لقرائتكم عن بُعد.. معهد الإدارة يدرب موظفي هيئة الولاية على أموال القاصرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم جميع موظفي الهيئة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي تقدمها منصة “إثرائي” بمعهد الإدارة العامة.

وأوضح مدير تخطيط وتطوير الموارد البشرية بالهيئة الأستاذ عبدالمحسن بن حمد الداوود أن معهد الإدارة العامة قد أطلق مبادرة وطنية للتدريب عن بُعد “إثرائي”، والتي تعرض محتوى تدريباً معتمداً واحترافياً وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030م، وذلك من أجل تطوير إمكانات وقدرات جميع موظفي الجهات الحكومية من خلال التدريب الإلكتروني بشكل مرن دون التقيد بالمواعيد والحضور، ويمكن طباعة الشهادة في نهاية كل تدريب.

ودعا الـداوود موظفي الهيئة الـراغبين بالـتدريب التسجيل على منصة “إثرائي” على الرابط (هنا) للاستفادة من المعلومات التفصيلية والبرامج التدريبية المقدمة من المعهد، وتزويد إدارة الموارد البشرية بنسخة من شهادة التدريب بعد الانتهاء، ويمكن لمنسوبي الهيئة التنسيق مع المختصين في الإدارة حيال ذلك.

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