شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات«سلمان للإغاثة» تقدم 3.503 وصفة للاجئين السوريين بمخيم الزعتري خلال الأسبوع الرابع من يناير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عمّان) قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3,503 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري. قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3,503 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري. يذكر أن صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تعمل على تأمين جميع المستلزمات العلاجية والدوائية للمرضى من اللاجئين السوريين الذين يراجعون العيادات بما فيهم ذوي الأمراض المزمنة على اختلاف حاجتهم وفقا للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية.



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