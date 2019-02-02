، في سباق القدرة بالعلا .. تفاصيل من الجوائز المالية الأعلى عالمياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - القيمة النقدية لجوائز كأس خادم الحرمين الشريفين 15 مليون ريال

خصّصت كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمُّل جوائز نقدية وعينية قيمتها 15 مليون ريال، حيث تعد هذه الجائزة الأعلى على مستوى العالم.

ويحصل صاحب المركز الأول اليوم، على جائزة مالية قدرها ٩٠٠ ألف ريال وسيارة "رينج روفر"، فيما يحصل صاحبا المركزيْن الثاني والثالث على جائزة نقدية لكل منهما بمبلغ 650 ألف ريال وسيارة "جاغوار إف- بيس".

وحددت الجائزة لكل فائز من المركز الرابع حتى المركز العاشر بمبلغ 400 ألف ريال، كما يحصل كل فائز من المركز "11" حتى المركز 100 على مبلغ 100 ألف ريال.

ويخوض السباق، الذي تبلغ مسافته 120 كلم على أربع مراحل، 190 مشاركاً من 12 دولة.