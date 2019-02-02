، 7 ساعات ماطرة في نجران .. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بشأن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، بما يشمل "مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب وحبونا، والأجزاء المجاورة".

وأوضحت "الهيئة"، أن الحالة المطرية تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروه، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، والأماكن المرتفعة.

وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.