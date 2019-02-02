، 25 شابًّا يشاركون في دورة "صناعة المبادرات المجتمعية" بـ"تنمية الأفلاج" ،

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شارك 25 متدربًا في دورة "صناعة المبادرات المجتمعية" التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، أن الدورة التي أقامتها اللجنة تهدف إلى فتح آفاق تطلعات شباب المحافظة لتقديم مبادرات مجتمعية تخدم شرائح المجتمع، كذلك غرس قيمة التطوع لدى شباب المحافظة في خدمة المجتمع والقيام على احتياجاتهم ورفع عدد المتطوعين بالمحافظة.
يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج وكياناتها يعمل بها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، ونفذت خلال عام 2018 عشرات المبادرات المجتمعية والعديد من الدورات التدريبية لشباب وفتيات المحافظة.
25 شابًّا يشاركون في دورة "صناعة المبادرات المجتمعية" بـ"تنمية الأفلاج"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
شارك 25 متدربًا في دورة "صناعة المبادرات المجتمعية" التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، أن الدورة التي أقامتها اللجنة تهدف إلى فتح آفاق تطلعات شباب المحافظة لتقديم مبادرات مجتمعية تخدم شرائح المجتمع، كذلك غرس قيمة التطوع لدى شباب المحافظة في خدمة المجتمع والقيام على احتياجاتهم ورفع عدد المتطوعين بالمحافظة.
يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج وكياناتها يعمل بها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، ونفذت خلال عام 2018 عشرات المبادرات المجتمعية والعديد من الدورات التدريبية لشباب وفتيات المحافظة.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
12:14 PM
استمرت يومين لغرس قيمة التطوع لدى شباب ورفع عدد المتطوعين
شارك 25 متدربًا في دورة "صناعة المبادرات المجتمعية" التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، أن الدورة التي أقامتها اللجنة تهدف إلى فتح آفاق تطلعات شباب المحافظة لتقديم مبادرات مجتمعية تخدم شرائح المجتمع، كذلك غرس قيمة التطوع لدى شباب المحافظة في خدمة المجتمع والقيام على احتياجاتهم ورفع عدد المتطوعين بالمحافظة.
يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج وكياناتها يعمل بها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، ونفذت خلال عام 2018 عشرات المبادرات المجتمعية والعديد من الدورات التدريبية لشباب وفتيات المحافظة.
، 25 شابًّا يشاركون في دورة "صناعة المبادرات المجتمعية" بـ"تنمية الأفلاج" ،
المصدر : الخليج 365
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