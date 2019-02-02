السعودية اليوم / قوات الجيش المصري تقضي على خلية إرهابية غرب البلاد



القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

تمكن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد .

وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن القوات الجوية استهدفت البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.

وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.

// انتهى //

12:18ت م

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القاهرة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستمكن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد .وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن القوات الجوية استهدفت البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة.وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.// انتهى //12:18ت م0034

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