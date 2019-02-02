السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الترحيب العربي والدولي الذي لاقاه الإعلان عن تشكيل حكومة لبنان الجديدة بعد مسار طويل من المشاورات والاتصالات استمرت تسعة أشهر .

وتناقلت إعلان مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حول مستقبل سوريا في الفترة بين 12 و14 مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وواكبت المعارك العنيفة التي خاضها الجيش الليبي أمس، في منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها، لتطهيرها من العصابات المرتزقة الذين تكبّدوا خسائر فادحة في صفوفهم.

كما أشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، أمس، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق قطاع غزة .

ولفتت الانتباه إلى مواصلة القوات اليمنية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني شمال محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية .

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسميا ًمن معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987 م.

// انتهى //

11:20ت م

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بيروت 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الترحيب العربي والدولي الذي لاقاه الإعلان عن تشكيل حكومة لبنان الجديدة بعد مسار طويل من المشاورات والاتصالات استمرت تسعة أشهر .وتناقلت إعلان مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا حول مستقبل سوريا في الفترة بين 12 و14 مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.وواكبت المعارك العنيفة التي خاضها الجيش الليبي أمس، في منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها، لتطهيرها من العصابات المرتزقة الذين تكبّدوا خسائر فادحة في صفوفهم.كما أشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق، أمس، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق قطاع غزة .ولفتت الانتباه إلى مواصلة القوات اليمنية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني شمال محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية .وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، انسحابها رسميا ًمن معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987 م.// انتهى //11:20ت م0024

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