السعودية اليوم / وزارة العدل: محاكم التنفيذ تنجز مليوني عملية خلال السعودية اليوم بارتفاع 30%



الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

كشفت وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفذتها جميع محاكم ودوائر التنفيذ منذ إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين منذ نحو عام بلغت 2061869 عملية، بارتفاع قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حينما سجلت 1590588 عملية.

وشكل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ؛ علامة فارقة في مسيرة قضاء التنفيذ، إذ أسهم بفعالية في تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية واستغناء المستفيدين عن مراجعتها.

واستحوذت محاكم ودوائر التنفيذ في أربع مناطق على 77% من إجمالي العمليات المسجلة منذ إطلاق التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ تقدمتها محاكم منطقة الرياض بعدد 569332 عملية، تلتها مكة المكرمة بعدد 559145 عملية، ثم المنطقة الشرقية بـ 323822 عملية، في حين سجلت المدينة المنورة عدد 140971 عملية تنفيذية خلال الفترة.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أعلن قبل نحو عام إطلاق خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

// انتهى //

11:12ت م

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الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسكشفت وزارة العدل أن إجمالي العمليات التي نفذتها جميع محاكم ودوائر التنفيذ منذ إطلاق الوزارة لخدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين منذ نحو عام بلغت 2061869 عملية، بارتفاع قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حينما سجلت 1590588 عملية.وشكل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ؛ علامة فارقة في مسيرة قضاء التنفيذ، إذ أسهم بفعالية في تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية واستغناء المستفيدين عن مراجعتها.واستحوذت محاكم ودوائر التنفيذ في أربع مناطق على 77% من إجمالي العمليات المسجلة منذ إطلاق التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ تقدمتها محاكم منطقة الرياض بعدد 569332 عملية، تلتها مكة المكرمة بعدد 559145 عملية، ثم المنطقة الشرقية بـ 323822 عملية، في حين سجلت المدينة المنورة عدد 140971 عملية تنفيذية خلال الفترة.وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد أعلن قبل نحو عام إطلاق خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.// انتهى //11:12ت م0021

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