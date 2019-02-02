شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 مسلحين من طالبان في غارة جوية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإقليم -في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن قوات التحالف نفذت غارة جوية استهدفت أحد مخابئ حركة طالبان في مقاطعة سانجين، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين.
ويعد إقليم هلمند من الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، حيث تحاول عناصر حركة طالبان القيام بأنشطة مسلحة وشن هجمات تستهدف مسئولي الحكومة والمؤسسات الأمنية هناك.
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