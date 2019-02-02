الان تتابع نجران تدعو 72 مواطنا لحضور قرعة منح الأراضي الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس حددت أمانة منطقة نجران يوم الثلاثاء القادم، موعداً لتوزيع أراضي المنح على 72 مواطناً. ودعا أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، المشمولين بالمنح إلى حضور إجراءات القرعة التي ستقام بمقر الأمانة بحي الفيصلية ” الإدارة العامة للأراضي والممتلكات – إدارة المنح ” الساعة التاسعة صباحاً. من جهته أوضح المدير العام للأراضي والممتلكات فارس بن هدران أنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بالسحب بدلاً عنه، مؤكداً أهمية إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو كرت العائلة.

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