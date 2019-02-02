، 11 منطقة في مرمى "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنبيهان لكل من الرياض والشرقية ومكة ونجران.. وتستمر الحالات حتى مساء السبت

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة لمناطق (الشرقية والرياض وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة).

وتفصيلاً، خصت هيئة الأرصاد المنطقة الشرقية بتنبيهين، وذكرت في التنبيه الأول أنها تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الجبيل والدمام والخبر والظهران والاحساء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من ظهر السبت.

وفي التنبيه الثاني للمنطقة الشرقية ذكرت الهيئة أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الخفجي والنعيرية وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وكذلك أصدرت "الأرصاد" تنبيهين لمنطقة الرياض، قالت في الأول إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الخرج والرياض والأفلاج والدوادمي ووادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ02.00 من صباح الأحد.

وفي التنبيه الثاني ذكرت أن الرياض تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل وادي الدواسر والخرج والرياض والدوادمي والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

ونبهت منطقة عسير بأنها تشهد حالة مماثلة بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل أبها وخميس مشيط والسودة ومحايل وبيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الواحدة من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة نجران، قالت فيه إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.

وفي تنبيه آخر لنجران ذكرت "الأرصاد" أن المنطقة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل شرورة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل بلجرشي والباحة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.

وخصت الهيئة منطقة مكة المكرمة بتنبيه، ذكرت فيه أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة تربة ورنية والخرمة والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الواحدة من ظهر السبت، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.

وأصدرت تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الكامل وعشيرة ومدركة وعطيف والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة القصيم بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بريدة وعنيزة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة حائل نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل بقعاء وحائل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

ونبهت منطقة الجوف بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة تبوك حالة مماثلة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل حقل وتبوك وتيماء وضبا وشرمة والديسة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.

ونبهت الهيئة منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أيضًا نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الأكحل ومهد الذهب والسويرقية والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة التاسعة من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء السبت.