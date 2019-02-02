، "تعليم جدة" ينعى معلمَيْن للصفوف الأولية بمدرستَيْن بحي واحد ،

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نعى تعليم جدة ممثلاً بقسم الصفوف الأولية (بنين) معلمَيْن، بين وفاة كل واحد منهما ثلاثة أيام، وهما بمدرستين ابتدائيتين بحي واحد، ويدرِّسان طلاب الصفوف الأولية.
فقد توفِّي الأول يوم الثلاثاء الماضي في حادث سير على طريق هدى الشام، والآخر توفي اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء دوامه يوم الأربعاء الماضي.
وخيم الحزن والأسى يوم الأربعاء الماضي على منسوبي مدرسة داود بن عروة الثقفي بحي السامر فور علمهم بوفاة زميلهم معلم الصف الثاني عثمان عطية الزهراني، وتكرر المشهد نفسه اليوم لمنسوبي مدرسة معن بن عدي الابتدائية بحي السامر بعد وفاة معلم الصف الثالث بالمدرسة عبد الله الخميسي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء رسالته التعليمية بمدرسته.
فيما أثنى زملاؤهما على تعاملهما وحرصهما ودماثة خلقهما، وأمانتها في أداء عملهما على الوجه الأكمل، وسط دعواتهم لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهما الله فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
"تعليم جدة" ينعى معلمَيْن للصفوف الأولية بمدرستَيْن بحي واحدسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-02
نعى تعليم جدة ممثلاً بقسم الصفوف الأولية (بنين) معلمَيْن، بين وفاة كل واحد منهما ثلاثة أيام، وهما بمدرستين ابتدائيتين بحي واحد، ويدرِّسان طلاب الصفوف الأولية.
فقد توفِّي الأول يوم الثلاثاء الماضي في حادث سير على طريق هدى الشام، والآخر توفي اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء دوامه يوم الأربعاء الماضي.
وخيم الحزن والأسى يوم الأربعاء الماضي على منسوبي مدرسة داود بن عروة الثقفي بحي السامر فور علمهم بوفاة زميلهم معلم الصف الثاني عثمان عطية الزهراني، وتكرر المشهد نفسه اليوم لمنسوبي مدرسة معن بن عدي الابتدائية بحي السامر بعد وفاة معلم الصف الثالث بالمدرسة عبد الله الخميسي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء رسالته التعليمية بمدرسته.
فيما أثنى زملاؤهما على تعاملهما وحرصهما ودماثة خلقهما، وأمانتها في أداء عملهما على الوجه الأكمل، وسط دعواتهم لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهما الله فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
01:09 AM
أحدهما توفِّي في حادث سير والآخر بوعكة صحية
نعى تعليم جدة ممثلاً بقسم الصفوف الأولية (بنين) معلمَيْن، بين وفاة كل واحد منهما ثلاثة أيام، وهما بمدرستين ابتدائيتين بحي واحد، ويدرِّسان طلاب الصفوف الأولية.
فقد توفِّي الأول يوم الثلاثاء الماضي في حادث سير على طريق هدى الشام، والآخر توفي اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء دوامه يوم الأربعاء الماضي.
وخيم الحزن والأسى يوم الأربعاء الماضي على منسوبي مدرسة داود بن عروة الثقفي بحي السامر فور علمهم بوفاة زميلهم معلم الصف الثاني عثمان عطية الزهراني، وتكرر المشهد نفسه اليوم لمنسوبي مدرسة معن بن عدي الابتدائية بحي السامر بعد وفاة معلم الصف الثالث بالمدرسة عبد الله الخميسي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء رسالته التعليمية بمدرسته.
فيما أثنى زملاؤهما على تعاملهما وحرصهما ودماثة خلقهما، وأمانتها في أداء عملهما على الوجه الأكمل، وسط دعواتهم لهما بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهما الله فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
، "تعليم جدة" ينعى معلمَيْن للصفوف الأولية بمدرستَيْن بحي واحد ،
المصدر : الخليج 365
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