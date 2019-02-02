، بالصور.. هايكنج السعودية يصعد قمة جبل شدا بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها عدد من هواة المسارات الجبلية

نظّم هايكنج السعودية بمنطقة الباحة أمس الجمعة رحلة مسار جبلي في جبل شدا الأسفل شارك فيها عدد من هواة المسارات الجبلية.

جاء ذلك بمتابعة وتنسيق من وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للشؤون التنموية صالح محمد القلطي ومؤسس هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني حيث تم صعود جبل شدا الأسفل بمسافة ٤ كيلومترات بين الكهوف والغابات، وحظيت الرحلة بمشاركة الأمير محمد بن حسام والأمير فيصل بن خالد.

وقدم مدير هايكنج السعودية بمنطقة الباحة صالح الغامدي، عضوية هايكنج السعودية للأمير محمد بن حسام بن سعود والأمير فيصل بن خالد.

وأوضح مدير هايكنج السعودية بمنطقة الباحة صالح حسن الغامدي أن المسار الذي سلكه الفريق يعد مساراً جديداً تم اختياره بعناية لتحقيقه عناصر جذب سياحية مهمة جداً.

وأضاف الغامدي "إن الفريق مرّ بالعناصر السياحية كالتشكيل الجيولوجي للصخور والكهوف، وكذلك التنوع النباتي التي حفل بها المسار وصولاً إلى منتجع الكهوف أعلى الجبل".