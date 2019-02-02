، الإثارة تجمع النصر والتعاون.. والباطن يتربص بالأهلي.. والفيحاء يسعى للهروب من بوابة القادسية ،

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تفتتح عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات.
وفي التفاصيل، أولى المواجهات تجمع القادسية (الحادي عشر - 20 نقطة) ونظيره الفيحاء (الرابع عشر - 15 نقطة) حينما يلتقيان على أرضملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر تمام الساعة الـ3.20 عصرًا.
ويعتبر اللقاء مهمًّا جدًّا للفريقين، وإن كان للفيحاء أكثر أهمية من أجل خطف النقاط الثلاث، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده.
وفي المواجهة الثانية يستضيف عند الساعة الـ6.15 مساء فريق الباطن (الثاني عشر - 18 نقطة) نظيره الأهلي (الرابع - 30 نقطة) على أرض معلب الباطن. ويتسلح الأول بعاملَي الأرض والجمهور؛ لذا فإن نتيجة المباراة ونقاطها تشكل أهمية للسماوي أكثر من الراقي نظرًا لموقعه في سلم الترتيب.
وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يحل النصر (الثاني - 37 نقطة) ضيفًا على التعاون (السادس - 26 نقطة) في اللقاء الذي تنطلق صفارة بدايته عند الساعة الـ8.15 مساء.
ويسعى النصر لخطف الصدارة من غريمه التقليدي الهلال، كما أن التعاون يأمل بالوصول لمربع الكبار؛ لذا من المتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة.
الإثارة تجمع النصر والتعاون.. والباطن يتربص بالأهلي.. والفيحاء يسعى للهروب من بوابة القادسيةأحمد سرور الخليج 365 2019-02-02
تفتتح عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات.
وفي التفاصيل، أولى المواجهات تجمع القادسية (الحادي عشر - 20 نقطة) ونظيره الفيحاء (الرابع عشر - 15 نقطة) حينما يلتقيان على أرضملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر تمام الساعة الـ3.20 عصرًا.
ويعتبر اللقاء مهمًّا جدًّا للفريقين، وإن كان للفيحاء أكثر أهمية من أجل خطف النقاط الثلاث، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده.
وفي المواجهة الثانية يستضيف عند الساعة الـ6.15 مساء فريق الباطن (الثاني عشر - 18 نقطة) نظيره الأهلي (الرابع - 30 نقطة) على أرض معلب الباطن. ويتسلح الأول بعاملَي الأرض والجمهور؛ لذا فإن نتيجة المباراة ونقاطها تشكل أهمية للسماوي أكثر من الراقي نظرًا لموقعه في سلم الترتيب.
وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يحل النصر (الثاني - 37 نقطة) ضيفًا على التعاون (السادس - 26 نقطة) في اللقاء الذي تنطلق صفارة بدايته عند الساعة الـ8.15 مساء.
ويسعى النصر لخطف الصدارة من غريمه التقليدي الهلال، كما أن التعاون يأمل بالوصول لمربع الكبار؛ لذا من المتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
01:10 AM
3 مباريات في افتتاح الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
تفتتح عصر ومساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مباريات.
وفي التفاصيل، أولى المواجهات تجمع القادسية (الحادي عشر - 20 نقطة) ونظيره الفيحاء (الرابع عشر - 15 نقطة) حينما يلتقيان على أرضملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر تمام الساعة الـ3.20 عصرًا.
ويعتبر اللقاء مهمًّا جدًّا للفريقين، وإن كان للفيحاء أكثر أهمية من أجل خطف النقاط الثلاث، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده.
وفي المواجهة الثانية يستضيف عند الساعة الـ6.15 مساء فريق الباطن (الثاني عشر - 18 نقطة) نظيره الأهلي (الرابع - 30 نقطة) على أرض معلب الباطن. ويتسلح الأول بعاملَي الأرض والجمهور؛ لذا فإن نتيجة المباراة ونقاطها تشكل أهمية للسماوي أكثر من الراقي نظرًا لموقعه في سلم الترتيب.
وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يحل النصر (الثاني - 37 نقطة) ضيفًا على التعاون (السادس - 26 نقطة) في اللقاء الذي تنطلق صفارة بدايته عند الساعة الـ8.15 مساء.
ويسعى النصر لخطف الصدارة من غريمه التقليدي الهلال، كما أن التعاون يأمل بالوصول لمربع الكبار؛ لذا من المتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة.
، الإثارة تجمع النصر والتعاون.. والباطن يتربص بالأهلي.. والفيحاء يسعى للهروب من بوابة القادسية ،
المصدر : الخليج 365
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