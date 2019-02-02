، النصر يشتري المدة المتبقية من عقد عبدالله الخيبري ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت إدارة نادي الشباب على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لمصلحة نادي النصر.

وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :" وافقت إدارة نادي الشباب على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لمصلحة نادي #النصر، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة".

وكانت إدارة الشباب أعلنت إبعاد الخيبري من قائمة الفريق في منتصف يناير الماضي وعدم الاعتماد عليه مستقبلاً بعد رفضه كافة العروض المقدمة من الإدارة لتجديد عقده.



ويذكر أن اللاعب بدأ مسيرته مع نادي الشباب وتدرج في جميع الفئات العمرية ووقع عقده الاحترافي الأول موسم 2016، قبل أن يضمه الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لقائمة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018.