شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ساعة من الرياح والغبار على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط فى الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والعبار تحد من مدى الرؤية الأفقية. وأشار الهيئة، إلى أن هذه الحالة تبدأفى التاسعة من صباح اليوم السبت، وتستمر حتى التاسعة من مساء نفس اليوم. وأهابت الهيئة بالجميع أخذ الحيطة والحذر؛ خلال القيادة على الطرق الرئيسة، واتباع تعليمات السلامة المرورية.



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