، تنبيهات "الأرصاد": 4 مناطق تشهد تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضباب ،

- 1/2
- 2/2
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.
وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وذكرت في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والقريات والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخفجي وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وتشهد أيضًا منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
تنبيهات "الأرصاد": 4 مناطق تشهد تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.
وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وذكرت في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والقريات والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخفجي وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وتشهد أيضًا منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
12:21 AM
تشمل الأماكن المفتوحة والطرق السريعة.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.
وتفصيلاً، نبَّهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وذكرت في تنبيه لمنطقة الحدود الشمالية أنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والقريات والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وفي تنبيه مماثل قالت الهيئة إن المنطقة الشرقية تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الدمام والظهران والأحساء والجبيل والخفجي وحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
وتشهد أيضًا منطقة القصيم تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت.
، تنبيهات "الأرصاد": 4 مناطق تشهد تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات "الأرصاد": 4 مناطق تشهد تدنيًا في مدى الرؤية بسبب الضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.