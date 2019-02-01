رياضي / لاعب الجولف العالمي باتريك رييد يعزز الوعي حول اللعبة بين طلبة المدارس



جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

حرص اللاعب العالمي وحامل لقب بطولة الماسترز للجولف باتريك رييد الذي يشارك في البطولة

واستعرض رييد بعضا من مهاراته في

وعبر الأمريكي المصنف 15 في العالم وأحد الوجوه البارزة في البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن سعادته بزيارة وورلد أكاديمي والالتقاء بالأطفال الذين رحبوا به ووجهوا له بعض الأسئلة المميزة التي تنم عن اهتمام كبير بهذه الرياضة .

ويعد الأمريكي رييد أحد المرشحين للظفر بلقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف لا سيما بعد أداء رائع في الجولة الافتتاحية وثلاث ضربات تحت المعدل بمجموع 67 ضربة ، كما سيسهم اللاعب خلال فترة تواجده في المملكة في تعزيز الوعي حول رياضة الجولف والمساعدة في تنميتها وهو دور يقوم به اللاعب خلال مشاركاته في البطولات العالمية.

وأكد رييد أنه حريص على المساهمة في نمو اللعبة أينما حل التي منها تعليم ومساعدة الجيل الجديد من المواهب الشابة .

ويدعو منظمو البطولة عشاق الجولف لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en

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21:50ت م

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جدة 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسحرص اللاعب العالمي وحامل لقب بطولة الماسترز للجولف باتريك رييد الذي يشارك في البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف على تحفيز وإلهام بعض أطفال المملكة الذين يمثلون الجيل القادم من محترفي الجولف .واستعرض رييد بعضا من مهاراته في رياضة الجولف على أرض نادي الجولف رويال غرينز أمام مجموعة من الأطفال المنتسبين لـوورلد أكاديمي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مقدما لهم عددا من النصائح حول اللعبة وأخرى متعلقة بمستقبلهم في هذه الرياضة الشيقة .وعبر الأمريكي المصنف 15 في العالم وأحد الوجوه البارزة في البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف عن سعادته بزيارة وورلد أكاديمي والالتقاء بالأطفال الذين رحبوا به ووجهوا له بعض الأسئلة المميزة التي تنم عن اهتمام كبير بهذه الرياضة .ويعد الأمريكي رييد أحد المرشحين للظفر بلقب البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف لا سيما بعد أداء رائع في الجولة الافتتاحية وثلاث ضربات تحت المعدل بمجموع 67 ضربة ، كما سيسهم اللاعب خلال فترة تواجده في المملكة في تعزيز الوعي حول رياضة الجولف والمساعدة في تنميتها وهو دور يقوم به اللاعب خلال مشاركاته في البطولات العالمية.وأكد رييد أنه حريص على المساهمة في نمو اللعبة أينما حل التي منها تعليم ومساعدة الجيل الجديد من المواهب الشابة .ويدعو منظمو البطولة عشاق الجولف لاغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، والاستمتاع بالإبداع الرياضي لنخبة من أفضل اللاعبين في العالم.تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en// انتهى //21:50ت م0120

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