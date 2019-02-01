السعودية | حساب المواطن يكشف إمكانية تسجيل الزوجة بشكل مستقل عن زوجها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حساب المواطن يكشف إمكانية تسجيل الزوجة بشكل مستقل عن زوجها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:54 مساءً, 1 فبراير 2019 م المناطق - متابعات كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية تسجيل الزوجة بشكل مستقل عن زوجها في البرنامج. وقالت مواطنة في سؤال لها عبر موقع ” تويتر ” : ” هل يمكن أن ينزل حساب المواطن على حسابي البنكي الخاص وينزل دعم زوجي على حسابه البنكي الخاص به؟ وما هي الطريقة؟ ” . وردَّ حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج بالقول : في حال كانت حالتك ” تابع مؤهل ” في حساب رب الأسرة ” الزوج ” يتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه، ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ”

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