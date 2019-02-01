شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 52 فى حادث مروع بتيماء والان نبدء بالتفاصيل

تباشر 7 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتان من الصحة، حادث تصادم حافلة ركاب بجمال سائبة، أدى إلى وفاة راكب و52 إصابة مختلفة على طريق محافظة تيماء باتجاه طريق المدينة المنورة.

وانتقلت الفرق الإسعافية على الفور إلى مكان الحادث، وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية لحين نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.