شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 52 فى حادث مروع بتيماء والان نبدء بالتفاصيل
تباشر 7 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتان من الصحة، حادث تصادم حافلة ركاب بجمال سائبة، أدى إلى وفاة راكب و52 إصابة مختلفة على طريق محافظة تيماء باتجاه طريق المدينة المنورة.
وانتقلت الفرق الإسعافية على الفور إلى مكان الحادث، وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية لحين نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة 52 فى حادث مروع بتيماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.