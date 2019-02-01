شكرا لقرائتكم بعد التقديم والموافقة.. متى يحصل المواطن على منتجه من الإسكان ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أجابت وزارة الإسكان على استفسار بشأن موعد تسليم المسكن بعد التقديم للحصول عليه والموافقة من جانب الوزارة.

وأكدت الإسكان أنه يتم تحديد تاريخ تسليم الوحدة السكنية في مرحلة توقيع العقود النهائية.

وتابعت الإسكان أن في حال تم ترشيح متابعات الخليج 365 لمنتج لا يناسبه بإمكانه رفض المنتج والعودة لقوائم المستفيدين، علمًا بأن رفض المنتج لا يؤثر على أولوية الترشيح، كما يمكن تعديل وترتيب رغبات الدعم عن طريق الحساب على البوابة الإلكترونية، وفور توفر المنتج المرغوب به سيتم ترشيح الشخص.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، أنه لأول مرة برنامج سكني يتيح اختيار المخططات للأراضي المجانية عبر البوابة الإلكترونية هنا، عبر مخططات عدة في مختلف المحافظات متاحة حاليًّا.

وأوضح السويلم أن هذا يأتي تسهيلًا على المواطنين الراغبين بخيار “الأراضي المجانية”، وسيتبعها المزيد من المخططات الجديدة.

وبعد التوجه إلى موقع سكني، يتم الضغط على أيقونة “أنا جاهز”، ثم اختيار الأراضي السكنية المجانية، والضغط على “احجز الآن”، وخامسًا اختيار المخطط المناسب.

وضمن حرص وزارة الإسكان على توفير بيئة إسكانية تتكامل فيها البنية التحتية والمرافق الخدمية، تم تخصيص 21 مليار ريال لتطوير 251 مليون م2، تتيح توفير 236 ألف وحدة سكنية متنوعة.



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