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شكرا لقرائتكم طقس السبت .. سحب رعدية على الرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وقالت الأرصاد: إن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأيضًا توقعت الأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.
وبشأن حالة البحر الأحمر، لفتت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
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