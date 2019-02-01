الان تتابع تكليف هدى الوهيبي مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. جاء ذلك في تغريدة للحساب الرسمي للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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