«صندوق الاستثمارات» يُطلق برنامج تطوير الخريجين لتأهيل الكفاءات الوطنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامج تطوير الخريجين، وذلك لتمكين وتطوير القدرات الشابة في المملكة. أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامج تطوير الخريجين، وذلك لتمكين وتطوير القدرات الشابة في المملكة. ويعد برنامج تطوير الخريجين مبادرة بمعايير عالمية تهدف لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتهم لتتلاءم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية. ويهدف البرنامج الذي يمتد لـ 10 أشهر إلى تخصيص المتدرب في أربع مسارات: المسار العام، والمسار الاستثماري، و مسار إدارة المشاريع، والمسار العقاري، ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة تطبيق المهارات في صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.



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