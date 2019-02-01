شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط 1622 منتجاً مخالفاً في محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية في محايل عسير، 1622 منتجاً مخالفاً. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة)، أنه تم استدعاء المنشآت المخالفة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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