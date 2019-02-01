، أهالي "جدم الليث" يشتكون غياب الخدمات وتجاهل البلدية لأمين جدة ،

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دفع غياب الخدمات البلدية في مركز جدم شرقي محافظة الليث، المتمثلة في الإنارة والسفلتة والحدائق، أهالي المركز إلى تقديم شكوى لأمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، ضد بلدية غميقة واتهموها بتهميش مركزهم والقرى والهجر التابعة له.
وفي شكوى اطلعت "الخليج 365" عليها تقدم بها السكان لأمين محافظة جدة، لخّصوا فيها معاناتهم مع ما أسموه بتردي الخدمات البلدية والمتمثلة في غياب السفلتة والإنارة وافتقارهم للحدائق.
وأشاروا إلى أن المركز يتبعه عدة قرى تتوافر بها مدارس بنين وبنات وتشهد كثافة في أعداد السكان، منها قرية بيرين والفروخية والفراع واللصفة وأخيراً قرية مبشع.
وأشار الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون منذ سنوات من تردي ونقص الخدمات البلدية على الرغم من مطالبهم المتكررة لمسؤولي بلدية غميقة التي يتبعون لها، ولكن دون بوادر أمل في إيصال تلك الخدمات، على حد قولهم.
وطالبوا الأمين بضرورة توجيه من يلزمه الأمر في إيصال الخدمات الغائبة عن مركزهم على وجه السرعة، بعد أن بُحّت أصواتهم على مدى السنوات الماضية ولكن دون جدوى.
أهالي "جدم الليث" يشتكون غياب الخدمات وتجاهل البلدية لأمين جدةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-01
دفع غياب الخدمات البلدية في مركز جدم شرقي محافظة الليث، المتمثلة في الإنارة والسفلتة والحدائق، أهالي المركز إلى تقديم شكوى لأمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، ضد بلدية غميقة واتهموها بتهميش مركزهم والقرى والهجر التابعة له.
وفي شكوى اطلعت "الخليج 365" عليها تقدم بها السكان لأمين محافظة جدة، لخّصوا فيها معاناتهم مع ما أسموه بتردي الخدمات البلدية والمتمثلة في غياب السفلتة والإنارة وافتقارهم للحدائق.
وأشاروا إلى أن المركز يتبعه عدة قرى تتوافر بها مدارس بنين وبنات وتشهد كثافة في أعداد السكان، منها قرية بيرين والفروخية والفراع واللصفة وأخيراً قرية مبشع.
وأشار الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون منذ سنوات من تردي ونقص الخدمات البلدية على الرغم من مطالبهم المتكررة لمسؤولي بلدية غميقة التي يتبعون لها، ولكن دون بوادر أمل في إيصال تلك الخدمات، على حد قولهم.
وطالبوا الأمين بضرورة توجيه من يلزمه الأمر في إيصال الخدمات الغائبة عن مركزهم على وجه السرعة، بعد أن بُحّت أصواتهم على مدى السنوات الماضية ولكن دون جدوى.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
10:58 PM
يعانون من غياب السفلتة والإنارة والافتقار للحدائق
دفع غياب الخدمات البلدية في مركز جدم شرقي محافظة الليث، المتمثلة في الإنارة والسفلتة والحدائق، أهالي المركز إلى تقديم شكوى لأمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، ضد بلدية غميقة واتهموها بتهميش مركزهم والقرى والهجر التابعة له.
وفي شكوى اطلعت "الخليج 365" عليها تقدم بها السكان لأمين محافظة جدة، لخّصوا فيها معاناتهم مع ما أسموه بتردي الخدمات البلدية والمتمثلة في غياب السفلتة والإنارة وافتقارهم للحدائق.
وأشاروا إلى أن المركز يتبعه عدة قرى تتوافر بها مدارس بنين وبنات وتشهد كثافة في أعداد السكان، منها قرية بيرين والفروخية والفراع واللصفة وأخيراً قرية مبشع.
وأشار الأهالي في شكواهم إلى أنهم يعانون منذ سنوات من تردي ونقص الخدمات البلدية على الرغم من مطالبهم المتكررة لمسؤولي بلدية غميقة التي يتبعون لها، ولكن دون بوادر أمل في إيصال تلك الخدمات، على حد قولهم.
وطالبوا الأمين بضرورة توجيه من يلزمه الأمر في إيصال الخدمات الغائبة عن مركزهم على وجه السرعة، بعد أن بُحّت أصواتهم على مدى السنوات الماضية ولكن دون جدوى.
، أهالي "جدم الليث" يشتكون غياب الخدمات وتجاهل البلدية لأمين جدة ،
المصدر : الخليج 365
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