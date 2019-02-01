، بالصور.. بلدية المحاني تباشر رش المبيدات للقضاء على حشرة "الجداجدا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت "الخليج 365" معاناة مواطن ناشد المسؤولين إنقاذه بعد انتشارها بمنزله

تجاوبت "بلدية المحاني" شمال محافظة الطائف مع نداءات مواطن، اشتكى من اجتياح حشرة "الجداجدا" لمنزله الكائن في قرية الغيثاء شمال المحافظة؛ إذ باشرت فِرق الإصحاح البيئي التابعة للبلدية الحالة، وقامت برش أماكن وجود الحشرة منهية بذلك معاناة المواطن وأسرته مع تلك الحشرة، والقضاء عليها، من خلال معاينة الفِرق منابعها، ورش المنزل كاملاً بالمبيد القاضي عليها.

وفي التفاصيل، أعرب المواطن عن شكره وتقديره لرئيس بلدية المحاني عبدالله الدوسري، وسرعة التجاوب من قِبل البلدية التي قامت بمهامها وواجبها على أكمل وجه.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت معاناة المواطن عندما اجتاحت حشرة "الجداجدا"، أو ما يعرف بـ"صرصار الليل"، أجزاء من قرية الغيثاء شمال مركز عشيرة شمالي محافظة الطائف.

وأثارت الحشرة خوف الأهالي الذين أخذوا يحاولون مكافحتها برش بعض المبيدات ومادة الديزل دون أي جدوى؛ إذ أخذت في الانتشار.

وطالب الأهالي البلدية بالقيام بجولات عن طريق فرق الرش للقضاء على الحشرة التي دخلت إلى المنازل.

وقال أحد المتضررين، ويدعى "أبوصافي الذيابي"، لـ"الخليج 365": تلك الحشرات باتت مقلقة، وسببت لنا خوفًا ورعبًا، ويزداد انتشارها.



وطالب البلدية بسرعة التحرك للقضاء عليها؛ حتى لا تؤدي إلى تهجير السكان من منازلهم.