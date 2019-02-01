محمد بن مسعود - الدمام - الفرق قامت بإخلاء 6 أشخاص دون أي إصابات تمكنت فرق الدفاع المدني بتبوك من إخماد حريق اندلع، اليوم الجمعة، في إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية.

وتفصيلا: أوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الفرق قامت بإخلاء ٦ أشخاص، دون أي إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بإحدى الشقق بتبوك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01 تمكنت فرق الدفاع المدني بتبوك من إخماد حريق اندلع، اليوم الجمعة، في إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية.

وتفصيلا: أوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الفرق قامت بإخلاء ٦ أشخاص، دون أي إصابات ولله الحمد.

01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440 10:31 PM الفرق قامت بإخلاء 6 أشخاص دون أي إصابات الفرق قامت بإخلاء 6 أشخاص دون أي إصابات تمكنت فرق الدفاع المدني بتبوك من إخماد حريق اندلع، اليوم الجمعة، في إحدى الشقق المفروشة بحي الصالحية.

وتفصيلا: أوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الفرق قامت بإخلاء ٦ أشخاص، دون أي إصابات ولله الحمد.

، الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بإحدى الشقق بتبوك ،

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