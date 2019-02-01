شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة المشتركة» تضبط 2544626 مخالفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في مناطق المملكة كافة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود حتى أمس (الخميس)، عن ضبط (2544626) مخالفاً، منهم (1981604) مخالفين لنظام الإقامة، و (389106) مخالفين لنظام العمل، و (173916) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (42052) شخصاً، (51 %) منهم يمنيو الجنسية، و(46 %) إثيوبيو الجنسية، و (3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1870) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3322) شخصاً، فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1036) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1004) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

ويخضع حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11206) وافدين مخالفين، منهم (9968) رجُلاً، و (1238) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (391035) مخالفاً، وإحالة (349251) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (435993) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (646878) مخالفاً.