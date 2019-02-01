محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الراجحي فجر اليوم الجمعة الموافق ٢٦ جمادى الأولى ١ فبراير ٢٠١٩. والفقيد هو والد الدكتور عبدالعزيز الراجحي المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وتمت الصلاة على الفقيد في الرياض، واقتصر العزاء في مقبرة النسيم. وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالعزاء والمواساة للدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي ، "إنا لله وإنا إليه راجعون". "الراجحي" في ذمة الله صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01 انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الراجحي فجر اليوم الجمعة الموافق ٢٦ جمادى الأولى ١ فبراير ٢٠١٩. والفقيد هو والد الدكتور عبدالعزيز الراجحي المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وتمت الصلاة على الفقيد في الرياض، واقتصر العزاء في مقبرة النسيم. وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالعزاء والمواساة للدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي ، "إنا لله وإنا إليه راجعون". 01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440 09:37 PM انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الراجحي فجر اليوم الجمعة الموافق ٢٦ جمادى الأولى ١ فبراير ٢٠١٩. والفقيد هو والد الدكتور عبدالعزيز الراجحي المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. وتمت الصلاة على الفقيد في الرياض، واقتصر العزاء في مقبرة النسيم. وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالعزاء والمواساة للدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي ، "إنا لله وإنا إليه راجعون". ، "الراجحي" في ذمة الله ،

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