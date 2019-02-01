، أمانة الطائف تكشف سبب إغلاق موقع يربط المشاة بسوق البلد ،

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تفاجأ العديد من أهالي محافظة الطائف بإقامة حاجز على حديقة بطريق الملك فيصل كان المشاة يمرون منها إلى سوق البلد، لتكشف الأمانة لـ"الخليج 365" عن خطوة داعمة لأعمال تطوير المواقع والنهوض بالمشهد التنموي.
وفي هذا الإطار أطلق أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بهذا الموقع مشروعاً لمعالجة التشوه البصري تحت مسمى محور النور بوسط الطائف، والذي يهدف لتطوير المنطقة الواقعة بين باب الحزم وحتى دوار المئوية، ومعالجة الأشكال المختلفة للتشوه البصري مع تحسين المظهر الحضري للمدينة.
ويركز المشروع على تنفيذ خطة للتطوير الكامل للموقع حيث يتضمن تحسين الأرصفة والتشجير والإنارة مع الاستفادة القصوى من الفراغات المتاحة وتعزيز الجانب الجمالي، وانعكاس ذلك على انسيابية الحركة المرورية النشطة بهذا المحور الحيوي الرابط بين محاور رئيسة محيطة.
وقد عمدت الأمانة خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ مشروعات تدفع بجهود معالجة التشوه البصري بالأحياء والشوارع الرئيسة ومداخل المدينة والضواحي إلى مستويات متقدمة تؤثر إيجاباً على المظهر العام لهذه المحافظة السياحية العريقة.
ويجري تنفيذ برامج معالجة التشوه البصري بالطائف على إثر دراسات وأبحاث ميدانية عملت عليها الأمانة خلال الفترة الماضية سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث جاء تسيير الأمانة لمركبات مجهزة للتصوير المحيطي والتي عملت على قراءة التشوهات البصرية ووضع الحلول المعالجة معتمدة بذلك على عدد من الإجراءات المتخصصة بمكافحة مظاهر التلوث البصري.
أمانة الطائف تكشف سبب إغلاق موقع يربط المشاة بسوق البلدسعود الدعجاني الخليج 365 2019-02-01
تفاجأ العديد من أهالي محافظة الطائف بإقامة حاجز على حديقة بطريق الملك فيصل كان المشاة يمرون منها إلى سوق البلد، لتكشف الأمانة لـ"الخليج 365" عن خطوة داعمة لأعمال تطوير المواقع والنهوض بالمشهد التنموي.
وفي هذا الإطار أطلق أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بهذا الموقع مشروعاً لمعالجة التشوه البصري تحت مسمى محور النور بوسط الطائف، والذي يهدف لتطوير المنطقة الواقعة بين باب الحزم وحتى دوار المئوية، ومعالجة الأشكال المختلفة للتشوه البصري مع تحسين المظهر الحضري للمدينة.
ويركز المشروع على تنفيذ خطة للتطوير الكامل للموقع حيث يتضمن تحسين الأرصفة والتشجير والإنارة مع الاستفادة القصوى من الفراغات المتاحة وتعزيز الجانب الجمالي، وانعكاس ذلك على انسيابية الحركة المرورية النشطة بهذا المحور الحيوي الرابط بين محاور رئيسة محيطة.
وقد عمدت الأمانة خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ مشروعات تدفع بجهود معالجة التشوه البصري بالأحياء والشوارع الرئيسة ومداخل المدينة والضواحي إلى مستويات متقدمة تؤثر إيجاباً على المظهر العام لهذه المحافظة السياحية العريقة.
ويجري تنفيذ برامج معالجة التشوه البصري بالطائف على إثر دراسات وأبحاث ميدانية عملت عليها الأمانة خلال الفترة الماضية سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث جاء تسيير الأمانة لمركبات مجهزة للتصوير المحيطي والتي عملت على قراءة التشوهات البصرية ووضع الحلول المعالجة معتمدة بذلك على عدد من الإجراءات المتخصصة بمكافحة مظاهر التلوث البصري.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
09:04 PM
"آل هميل" يدشن أعمال مشروع محور النور لتحسين المظهر الحضري
تفاجأ العديد من أهالي محافظة الطائف بإقامة حاجز على حديقة بطريق الملك فيصل كان المشاة يمرون منها إلى سوق البلد، لتكشف الأمانة لـ"الخليج 365" عن خطوة داعمة لأعمال تطوير المواقع والنهوض بالمشهد التنموي.
وفي هذا الإطار أطلق أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بهذا الموقع مشروعاً لمعالجة التشوه البصري تحت مسمى محور النور بوسط الطائف، والذي يهدف لتطوير المنطقة الواقعة بين باب الحزم وحتى دوار المئوية، ومعالجة الأشكال المختلفة للتشوه البصري مع تحسين المظهر الحضري للمدينة.
ويركز المشروع على تنفيذ خطة للتطوير الكامل للموقع حيث يتضمن تحسين الأرصفة والتشجير والإنارة مع الاستفادة القصوى من الفراغات المتاحة وتعزيز الجانب الجمالي، وانعكاس ذلك على انسيابية الحركة المرورية النشطة بهذا المحور الحيوي الرابط بين محاور رئيسة محيطة.
وقد عمدت الأمانة خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ مشروعات تدفع بجهود معالجة التشوه البصري بالأحياء والشوارع الرئيسة ومداخل المدينة والضواحي إلى مستويات متقدمة تؤثر إيجاباً على المظهر العام لهذه المحافظة السياحية العريقة.
ويجري تنفيذ برامج معالجة التشوه البصري بالطائف على إثر دراسات وأبحاث ميدانية عملت عليها الأمانة خلال الفترة الماضية سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث جاء تسيير الأمانة لمركبات مجهزة للتصوير المحيطي والتي عملت على قراءة التشوهات البصرية ووضع الحلول المعالجة معتمدة بذلك على عدد من الإجراءات المتخصصة بمكافحة مظاهر التلوث البصري.
، أمانة الطائف تكشف سبب إغلاق موقع يربط المشاة بسوق البلد ،
المصدر : الخليج 365
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