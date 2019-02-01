، البقعاوي لاعباً شبابياً لأربعة مواسم ونصف ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تعاقدت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اليوم الجمعة مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي قادماً من صفوف الهلال.
وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي الهلال، كما تمنت التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.
وبدأ صاحب الـ(23 عاماً) مسيرته مع نادي الطائي في المراحل السنية قبل انتقاله إلى الهلال في 2013 ولعب مع فريق الشباب والأولمبي وتمت إعارته إلى الفيحاء في 2017 ثم عاد مجدداً إلى الهلال في 2018.
البقعاوي لاعباً شبابياً لأربعة مواسم ونصفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01
تعاقدت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اليوم الجمعة مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي قادماً من صفوف الهلال.
وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي الهلال، كما تمنت التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.
وبدأ صاحب الـ(23 عاماً) مسيرته مع نادي الطائي في المراحل السنية قبل انتقاله إلى الهلال في 2013 ولعب مع فريق الشباب والأولمبي وتمت إعارته إلى الفيحاء في 2017 ثم عاد مجدداً إلى الهلال في 2018.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
09:09 PM
تعاقدت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اليوم الجمعة مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي قادماً من صفوف الهلال.
وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي الهلال، كما تمنت التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.
وبدأ صاحب الـ(23 عاماً) مسيرته مع نادي الطائي في المراحل السنية قبل انتقاله إلى الهلال في 2013 ولعب مع فريق الشباب والأولمبي وتمت إعارته إلى الفيحاء في 2017 ثم عاد مجدداً إلى الهلال في 2018.
، البقعاوي لاعباً شبابياً لأربعة مواسم ونصف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البقعاوي لاعباً شبابياً لأربعة مواسم ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.