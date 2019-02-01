، البقعاوي لاعباً شبابياً لأربعة مواسم ونصف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقدت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اليوم الجمعة مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم من أجل الانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي قادماً من صفوف الهلال.

وقال الحساب الرسمي لنادي الشباب في حسابه الرسمي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع اللاعب محمد البقعاوي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي الهلال، كما تمنت التوفيق في مشواره الرياضي المقبل.

وبدأ صاحب الـ(23 عاماً) مسيرته مع نادي الطائي في المراحل السنية قبل انتقاله إلى الهلال في 2013 ولعب مع فريق الشباب والأولمبي وتمت إعارته إلى الفيحاء في 2017 ثم عاد مجدداً إلى الهلال في 2018.