السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية



قلقيلية 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي " إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة مواطنين فلسطينيين أحدهما بالكتف والآخر في اليد، إضافة إلى العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

// انتهى //

20:56ت م

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قلقيلية 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي " إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي فور انطلاق المسيرة، بينما اعتلى عدد من الجنود أسطح منازل الفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة مواطنين فلسطينيين أحدهما بالكتف والآخر في اليد، إضافة إلى العشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".// انتهى //20:56ت م0108

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