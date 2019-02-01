شكرا لقرائتكم الأحوال : 5 مميزات لخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الأحوال المدنية أن هناك 5 مميزات لخدمة الإبلاغ غن الوثائق المفقودة، أولها إمكانية إبلاغ متابعات الخليج 365 عن فقدانه لأي من وثائقه حتى لو كان خارج المملكة.
وأيضًا، إيقاف الاستفادة من الوثيقة فور الإبلاغ عنها لمنع العابثين من استغلالها، بالإضافة إلى إخلاء المبلغ مسؤوليته قانونيًّا فور إبلاغه، وضمن المزايا أيضًا إبلاغ الجهات المختصة بالفقدان لمتابعة من يسيء استخدامها، وأخيرًا رفع الحس الأمني للمواطن بإشراكه في عملية الإيقاف.
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