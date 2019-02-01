شكرا لقرائتكم توفي وهو يصلي.. قصة نمساوي أسلم وعاش في المملكة 40 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدمام

توفي مقيم نمساوي كان يعيش في المملكة منذ أكثر من 40 عامًا، حيث حضر إلى السعودية في عام 1977م، ليلقى ربه الاثنين الماضي أثناء أدائه صلاة العشاء بمنزله في مدينة الدمام.

واعتنق النمساوي هيرمان بايمرو الإسلام في رمضان عام 1433هـ، فيما تُوفي عن عمر ناهز 82 عامًا، بحسب ما ذكر مكتب الدعوة والإرشاد بالدمام.

وأسلم هيرمان على يد داعية المكتب الشيخ محمد عالم، حيث كان ملتزمًا بتعاليم الدين الحنيف وكان يدعو من حوله للإسلام.



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