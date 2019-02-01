شكرا لقرائتكم فيديو.. الحملات الأمنية توقع بأكثر من 250 ألف مخالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ، حتى نهاية يوم الخميس 25 / 5 / 1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 2544626 مخالفاً، منهم 1981604 مخالفين لنظام الإقامة، و389106 مخالفين لنظام العمل، و173916 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (42052) شخصاً، (51 %) منهم يمنيو الجنسية، و(46 %) إثيوبيو الجنسية، و (3 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1870) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3322) شخصاً.



وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1036) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1004) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.

وأيضًا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11206) وافدين مخالفين، منهم (9968) رجُلاً، و (1238) امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (391035) مخالفاً، وإحالة (349251) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (435993) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (646878) مخالفاً.

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