الان تتابع “الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس الغد في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/02/02 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض، الشرقية، المرتفعات الجنوبية الغربية.

وشملت التوقعات، انخفاض في درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.