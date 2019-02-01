الجمعية السعودية لطب الطوارئ تنظم مؤتمرا دوليا في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _جدة

بعد النجاح المتكرر في الأعوام السابقة، تنظم الجمعية السعودية لطب الطوارئ الاثنين المقبل مؤتمرها العلمي الدولي في دورته الرابعة برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في فندق الريتز كارلتون بجدة.

وأعرب رئيس المؤتمر استشاري طب الإصابات والطوارئ بالحرس الوطني الدكتور أحمد وزان عن شكره وتقديره للشريك الاستراتيجي للمؤتمر "البرنامج الوطني لتطوير طب الطوارئ" لدعمه المستمر والدائم للجمعية وأنشطتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية واللجنة المنظمة للمؤتمر استشاري وأستاذ طب الطوارئ المشارك بجامعة المؤسس الدكتور جميل أبو العينين أن المؤتمر يتضمن حضور نخبة من الاستشاريين المحليين والدوليين من مختلف التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ وأكثر من 70 متحدثا ومحاضرا عن المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث في مختلف تخصصاته والأنظمة العلاجية والتشخيصية الحديثة، والعديد من الفعاليات من ضمنها المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشارك فيه نخبة من الجامعات السعودية وكليات الطب ووزارة الصحة والهلال الأحمر وبعض الشركات الطبية.

وقال استشاري طب الطوارئ ورئيس برنامج التدريب بمجمع الملك عبدالله الطبي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور أنس بن فؤاد حمام إنه وللمرة الأولى سيخصص مسار في طب طوارئ الأطفال ليوم كامل ومسار خاص لتمريض الطوارئ ومسار خاص للبحث العلمي في مجال طب الطوارئ، مضيفا أن المؤتمر مسبوق بيومين من ورش العمل في ذات التخصص للأطباء والمتدربين والممارسين الصحيين، يتضمن 13 ورشة عمل مختلفة من ضمنها التخدير الإجرائي للحالات الطارئة والأشعة الصوتية التشخيصية وقراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة ومهارة جبر الكسور، وقد فاق عدد التسجيل فيها أكثر من 400 ممارس صحي، وسيكون هناك كذلك مسابقة علمية ثقافية بين متدربي البرنامج السعودي لطب الطوارئ من مختلف مناطق المملكة (الغربية والشرقية والوسطى) وبالتنافس مع فريق من متدربي الإمارات.

وأشار نائب رئيس اللجنة المنظمة واستشاري طب الطوارئ والإصابات والحالات الحرجة ورئيس قسم العناية المركزة وبرنامج الإيكمو بمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة الدكتور محمد بن حاتم عزام أنه يتوقع حضور أكثر من 1200 ممارس صحي خلال أيام المؤتمر والورش الطبية وشارك 150 متطوعا ومتطوعة للتنظيم والتجهيز لاستضافة المؤتمر، وجرى اعتماد حضور المؤتمر من قبل هيئة التخصصات الصحية بـ25 ساعة تعليمية طبية، منوها بأنه ستكون هناك فعالية توعوية بعد المؤتمر في السلام مول للتعريف بأمراض طب الطوارئ الأكثر شيوعا عن طريق محاكاة واقعية لغرفة الطوارئ على مدار ثلاثة أيام (7 - 9 فبراير).