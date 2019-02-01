، "مدير صحة حائل" يوجّه الرعاية المنزلية بمتابعة حالة مدرب جبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تبرع فهد الغربي بكليته لأحد لاعبي الفريق

وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري، إدارة الرعاية الصحية المنزلية في صحة حائل، بتقديم أي خدمات أو رعاية صحية قد يحتاجها مدرب فريق نادي جبة الرياضي، فهد الغربي، والذي تبرع بكليته لأحد لاعبي الفريق.

جاء ذلك، بعد زيارة الدكتور "الشمري" للغربي في منزله، حيث نقل باسمه ونيابة عن منسوبي صحة حائل، جزيل الشكر وصادق الدعوات نظير المبادرة والعمل الانساني الذي قام به وغير المستغرب من أبناء مملكة الإنسانية ومنطقة الكرم.

حضر الزيارة عدد من أقارب فهد الغربي ومستشار مدير صحة حائل، وهشام بن إبراهيم التميمي، ومدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة حائل عارف بن غازي الشمري.

وقدّم والد فهد الغربي وأشقاؤه الشكر والتقدير للدكتور حمود على هذه الزيارة وهذه المبادرة والتي تعكس مدى اهتمامه في كل ما يخدم المنطقة والإنسان بشكل عام، مثمنين له تفاعله وتواصله الرائع مع المجتمع، إضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية بالمنطقة.