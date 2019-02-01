، بعد تداول المقطع مجدداً.. مصدر: فيديو مخالفة حواجز تعيق الرؤية قديم وهذه مخالفات المصور ،

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تجدد خلال الأيام القليلة الماضية تداول مقطع فيديو قديم، لشخص يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة فيما يخص وضع حواجز تعيق الرؤية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل القضية العام الماضي، حيث أكد مصدر مطلع، آنذاك، أن صاحب المقطع المرئي، والذي يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة عليه؛ لديه أكثر من 33 مخالفة؛ منها: طمس اللوحات، ومخالفات سرعة، واستخدام الجوال، وعدم وجود رخصة قيادة، وعدم وجود لوحة أمامية، إلى جانب مخالفات مرورية أخرى.
وكان الشخص قد ذكر معلومات غير صحيحة فيما يخص مراجعته للهيئة المرورية.
يشار إلى أنه يجري خلال هذه الأيام تجميع وتداول مقاطع قديمة؛ بهدف الإساءة للمرور، رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع، وأسفر بفضل الله تعالى عن خفض نسب الحوادث المرورية خلال الآونة الأخيرة مقارنةً بالأعوام السابقة.
بعد تداول المقطع مجدداً.. مصدر: فيديو مخالفة حواجز تعيق الرؤية قديم وهذه مخالفات المصورعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-01
تجدد خلال الأيام القليلة الماضية تداول مقطع فيديو قديم، لشخص يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة فيما يخص وضع حواجز تعيق الرؤية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل القضية العام الماضي، حيث أكد مصدر مطلع، آنذاك، أن صاحب المقطع المرئي، والذي يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة عليه؛ لديه أكثر من 33 مخالفة؛ منها: طمس اللوحات، ومخالفات سرعة، واستخدام الجوال، وعدم وجود رخصة قيادة، وعدم وجود لوحة أمامية، إلى جانب مخالفات مرورية أخرى.
وكان الشخص قد ذكر معلومات غير صحيحة فيما يخص مراجعته للهيئة المرورية.
يشار إلى أنه يجري خلال هذه الأيام تجميع وتداول مقاطع قديمة؛ بهدف الإساءة للمرور، رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع، وأسفر بفضل الله تعالى عن خفض نسب الحوادث المرورية خلال الآونة الأخيرة مقارنةً بالأعوام السابقة.
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
07:38 PM
تجميع وتداول مقاطع قديمة بهدف الإساءة للمرور
تجدد خلال الأيام القليلة الماضية تداول مقطع فيديو قديم، لشخص يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة فيما يخص وضع حواجز تعيق الرؤية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل القضية العام الماضي، حيث أكد مصدر مطلع، آنذاك، أن صاحب المقطع المرئي، والذي يتذمر من تسجيل مخالفة مرورية غير صحيحة عليه؛ لديه أكثر من 33 مخالفة؛ منها: طمس اللوحات، ومخالفات سرعة، واستخدام الجوال، وعدم وجود رخصة قيادة، وعدم وجود لوحة أمامية، إلى جانب مخالفات مرورية أخرى.
وكان الشخص قد ذكر معلومات غير صحيحة فيما يخص مراجعته للهيئة المرورية.
يشار إلى أنه يجري خلال هذه الأيام تجميع وتداول مقاطع قديمة؛ بهدف الإساءة للمرور، رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع، وأسفر بفضل الله تعالى عن خفض نسب الحوادث المرورية خلال الآونة الأخيرة مقارنةً بالأعوام السابقة.
، بعد تداول المقطع مجدداً.. مصدر: فيديو مخالفة حواجز تعيق الرؤية قديم وهذه مخالفات المصور ،
المصدر : الخليج 365
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