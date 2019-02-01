، لأول مرة في تاريخه.. قطر بطلاً لكأس آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خطف لقب النسخة 17 ولاعبه "المعز" الهداف

توّج المنتخب القطري بكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن أسقط نظيره الياباني 3/ 1 في النهائي الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم، على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي (النسخة 17 من البطولة).

تقدم المنتخب القطري في الشوط الأول بهدفي "المعز" علي (هداف البطولة بـ9 أهداف) الذي أحرزه عند الدقيقة 12 من كرة مقصية ولا أجمل، وعزز عبدالعزيز حاتم النتيجة للعنابي عند الدقيقة 27 بعد تسديدة يسارية من خارج الصندوق الياباني على يمين حارس (الساموراي) شويتشي جوندا.

في الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 60 أضاع عبدالعزيز حاتم فرصة الهدف الثالث بعد تسديدة كرة سهلة داخل الصندوق إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 69 ومن ضغط ياباني، قلّص تاكومي مينامينو النتيجة بهدف ساقط من فوق الحارس القطري سعد الشيب.

وفي الدقيقة 82 أنهى أكرم عفيف أحلام "الساموراي"، وأحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء، بعد أن عاد الحكم الأوزبكي رافشان لتقنية الفيديو (var).

لم تكن الدقائق الخمس الوقت بدل من الضائع كافية لعودة اليابان للقاء، لينتهي بتحقيق حلم قطر باللقب الآسيوي الأول.