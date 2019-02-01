التذكرة بـ 70 ريالاً.. تعرف على تفاصيل رحلات المناطيد في “شتاء طنطورة”



انطلقت صباح اليوم (الجمعة) فعاليات مهرجان المناطيد ضمن مهرجان “شتاء طنطورة” بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة.

ويبلغ سعر التذكرة الواحدة 70 ريالاً، ويمكن لزوار المهرجان وأهالي المحافظة الاستمتاع بنوعين من رحلات المناطيد بعضها صباحية وأخرى مسائية طوال أيام الأسبوع وحتى التاسع من فبراير الجاري.

مناطيد الطيران الحر:

تبلغ مسافة 7 كيلومترات، ومدة التحليق الزمنية 7 كيلومترات كذلك، وتبلغ مدة الرحلة الواحدة ساعة، وتبدأ الرحلات صباحاً من الساعة 5 وحتى الحادية عشرة والنصف قبيل الظهر، وتشمل الرحلات وجبة إفطار، وشهادة ركوب المنطاد، ويمكن الوصول إلى الموقع عبر عبر الحافلات من مواقف الفعالية ومن منتجعي صحاري وشادن.

المناطيد المعلقة:

يبلغ ارتفاع طيران المنطاد 30 متراً، وتستغرق الرحلة الواحدة 10 دقائق.

وتبدأ فعاليات المناطيد المعلقة يومياً عند 5:30 وحتى التاسعة مساءً في نفس مكان الفعالية، وتتوفر المواصلات إلى الموقع عبر الحافلات من مواقف الفعالية ومن منتجع شادن ومن منتجع صحاري.



التذاكر وشروطها:

تبلغ قيمة التذاكر للمناطيد المعلقة والطيران الحر 70 ريالاً، وتتاح التذاكر للشراء في الموقع وعلى الإنترنت، شرط أن يبلغ عمر المشترك 15 عاماً أو أكثر، كما يجب على الزوار إحضار الهوية الوطنية عند شراء التذاكر وعند الحضور لمقر الفعالية.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الرحلات معتمدة على حالة الطقس، كما أن سعة الركاب محدودة لكل رحلة.

وكان زوار العلا قد استمتعوا هذا الصباح بتغذية بصرية في أولى جولات التحليق الحر بالمناطيد، حيث أُتيحت لهم فرصة مشاهدة عجائب العلا وكنوزها من السماء من منظور جديد.

ويوفر مهرجان المناطيد فرصة لمشاهدة كنوز العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من معالم، من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مُشكّلة لوحة فنية زاهية.

يُذكر أن مهرجان شتاء طنطورة الذي تمتد فعالياته حتى 23 فبراير الجاري يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، مثل ملتقى الفرسان وكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، ويتيح الفرصة لزيارة عدد من الأماكن التاريخية مثل مدائن صالح، وجبل الفيل، ومملكة دادان وجبل عكمة، وحرة عويرض.



