بالصور.. صقارو الإمارات يحصدون المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز

حصد صقارو الإمارات جوائز المراكز الأولى، في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح «الدعو» 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى، المقام في ملهم شمال مدينة الرياض .

ووفق نتائج مسابقة الملواح «400 متر» فئة (جير - بيور - فرخ ) حصل على المركز الأول : B1 ، F3-K مسجلاً مدة 16.908 ثانية، وحصل على المركز الثاني: 11 لصاحبه F3-K مسجلًا مدة 17.000 ثانية، كما حصد المركز الثالث، ملفت لصاحبه M7 مسجلاً مدة 17.211 ثانية، وجميع أصحابهم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي فئة (جير - بيور - قرناس) حصل على المركز الأول: القايد لصاحبه F3-K مسجلًا مدة 17.232 ثانية، والمركز الثاني : B9 لصاحبه MRM مسجلًا مدة 17.538 ثانية، وحصل على المركز الثالث، «مسار» لصاحبه الشيخ سهيل سالم الكتبي مسجلًا مدة 17.593 ثانية، وجميعهم أيضًا من دولة الإمارات.

وسجلت نتائج مسابقة الملواح «400 متر» لفئة (جير - شاهين - قرناس)، حصل المركز الأول : G17 لصاحبه F3-K مسجلًا مدة 16.713ثانية، والمركز الثاني : S 108 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS مسجلًا مدة 17.045 ثانية، والمركز الثالث : d 991 لصاحبه F3-K مسجلًا مدة 17.117 ثانية.

وفي مسابقة الملواح «400 متر» فئة (جير- شاهين - فرخ) حصل على المركز الأول: S64 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS مسجلاً مدة 16.170 ثانية، والمركز الثاني: A2 لصاحبه F3-K مسجلاً مدة 17.041 ثانية، والمركز الثالث: S85 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS ، مسجلاً مدة 17.052 ثانية، وجميع الفائزين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينظم المهرجان نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 25 يناير وحتى 3 فبراير 2019م، في ملهم شمال مدينة الرياض، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتراث الوطني الأصيل لأبناء المملكة؛ للمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها، وسعيًّا من نادي الصقور لتلبية جميع متطلبات أهل التراث بتنظيم مثل هذه الأحداث التراثية الثرية.

وبيَّن نادي الصقور أنه تم تخصيص مسابقتين في المهرجان، هما مسابقة الملواح «الدعو» لمسافة 400 متر، ومسابقة مزاين الصقور، مشيرًا إلى أن المشاركة متاحة للصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم في عدد من المسابقات، فيما سيتم تخصيص جولات خاصة للصقارين السعوديين وجولات خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات التي تستهدف الشباب والعائلات؛ حيث يعد المهرجان حدثًا عالميًّا يُعنى بصون التراث الثقافي والوطني، ويتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة للسباقات، التي تستهدف الشباب وجميع أفراد العائلة.