طلاب المملكة يحققون ذهبية وبرونزيتين في معرض تايوان للعلوم

حقق فريق طلاب وزارة التعليم، اليوم الجمعة، 3 ميداليات في معرض تايوان الدولي للعلوم تايسف ٢٠١٩، الذي يختتم فعالياته غدًا السبت.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن طلاب المملكة حققوا ميدالية ذهبية وبرونزيتين، ومثّل الفريق الطالبة تالة أبوالنجا، والطالب أحمد بوخمسين، والطالبة نورة العمري، والطالب يزيد تركي الحربي.

وأضافت وزارة التعليم، أن نتائج الفريق السعودي جاءت على النحو التالي: الطالبة تالا فهد أبوالنجا حققت المركز الأول وميدالية ذهبية، والطالبة نورة فهد العمري حققت المركز الثالث وميدالية برونزية، والطالب أحمد بوخمسين حقق المركز الثالث وميدالية برونزية.

وكانت وزارة التعليم، قد اعتمدت منذ أيام أسماء الطالبات المرشحات للمشاركة في المؤتمر العلمي 12، بقيادة الطلبة، والذي سيقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15 – 16 / 6 /1440 هـ.

يذكر أن المعرض ينظمه سنويًا المركز الوطني لتعليم العلوم NTSEC بتايوان، وحصلت المملكة في دورته السابقة التي أقيمت في 2018، على المركز الرابع في مجال الكيمياء، وفاز الطالب عبدالعزيز بن يحيى الشهراني من ثانوية أبها الأولى بإدارة تعليم عسير، عن مشروعه: أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم؛ لتحسين فاعلية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين.

وشارك في الدورة السابقة لمعرض تايوان، 23 دولة، هي: السعودية، والولايات المتحدة، وجنوب إفريقا، وسويسرا، وكندا، وتركيا، وتونس، والفلبين، وروسيا، وإندونيسيا، وتايوان، ومكاو، وجواما، والنرويج، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، واليابان، ونيوزيلاندا، وإيطاليا، والسويد، وهنغاريا، والمكسيك.