شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تكافح الجراد في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني أن الفرق الميدانية تمكنت من مكافحة أسراب الجراد في محافظتي الليث وينبع، وذلك بعد رصد أسراب ناضجة في حالة تزاوج في جنوب محافظة الليث وجنوب محافظة رابغ بتاريخ 28 يناير 2019م، كما شوهدت "بقع الدبا" التجمعي الناتجة عن وضع البيض للسرب الذي سجل دخوله بتاريخ 12 يناير 2019م.
وأفاد الشمراني أن فرق المكافحة نجحت أيضاً في مكافحة أسراب في المدينة المنورة، بعد أن رصدت مجموعة من الجراد الأصفر في حالة تزاوج في موقع "الفقير" ما بين محافظتي بدر وينبع.
وأكد أن الفرق الميدانية كافحت الجراد في جميع المواقع التي ذكرت، مبيناً أن الأسراب ما زالت تهاجم مواطن التكاثر الشتوي في سواحل البحر الأحمر بالمملكة، مشيراً إلى أن عمليات الاستكشاف والتطهير مستمرة في جميع مواقع التكاثر الشتوي في النطاق المستهدف بالمناطق الغربية.
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