السعودية اليوم / وزير الخارجية البريطاني يلتقي رئيس ووزير خارجية رومانيا



لندن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم أثناء زيارة رسمية إلى بوخارست الرئيس الروماني كلوس لوهانس ووزيرة الخارجية فايوريكا فانسيلا.

وجرى خلال القاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

18:27ت م

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لندن 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم أثناء زيارة رسمية إلى بوخارست الرئيس الروماني كلوس لوهانس ووزيرة الخارجية فايوريكا فانسيلا.وجرى خلال القاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:27ت م0087

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