السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف إرهابي وآخر يسلم نفسه



الجزائر 25 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واس

أعلن الجيش الجزائري اليوم عن إلقاء القبض على ارهابي بمحافظة سكيكدة، في شرق الجزائر .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن الإرهابي المدعو "عادل ليتيم" المكنى بـ"عبد الفتاح" الملتحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2014 ، وقع في كمين نصبته له وحدة تابعة للقوات الخاصة بالناحية .

وأضاف البيان أن إرهابياً آخر سلم نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة أدرار في جنوب البلاد، مشيرًا إلى أنه كان بحوزته مسدس وأيضا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وذخيرة حية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الجزائري وحراس الحدود 34 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظات تيارت وتلمسان وسكيكدة.

//انتهى//

17:26ت م

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الجزائر 25 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 01 فبراير 2019 م واسأعلن الجيش الجزائري اليوم عن إلقاء القبض على ارهابي بمحافظة سكيكدة، في شرق الجزائر .وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن الإرهابي المدعو "عادل ليتيم" المكنى بـ"عبد الفتاح" الملتحق بالجماعات الإرهابية منذ عام 2014 ، وقع في كمين نصبته له وحدة تابعة للقوات الخاصة بالناحية .وأضاف البيان أن إرهابياً آخر سلم نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة أدرار في جنوب البلاد، مشيرًا إلى أنه كان بحوزته مسدس وأيضا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وذخيرة حية.من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الجزائري وحراس الحدود 34 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظات تيارت وتلمسان وسكيكدة.//انتهى//17:26ت م0079

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