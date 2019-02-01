شكرا لقرائتكم هذه العبارة أشعلت حماس أطفال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يحضر المثل الشعبي “من سبق لبق” في مهرجان الصقور من خلال سباق “افتراضي” من نوع خاص، يسجل من خلاله أطفال المهرجان أرقامهم وبطولاتهم مع الصقور في واحدة من الفعاليات المخصصة للأطفال لمن هم دون سن 16 عاما.

ويبدأ السباق بعدما يأخذ المتسابق مكانه عند نقطة البداية فور الانتهاء من تسجيل اسمه ووزنه، واختيار نوع الصقر المناسب له من الصقور المشاركة وهي : “الحر، جير تبع، جير شاهين، جير بيور” بما يتناسب مع سن الطفل ، حيث يعتبر “الحر” أقلها سرعة، بينما “جير بيور” هو الأسرع.

وعند إشارة البدء ينطلق المتسابق عبر مسار مخصص للجري بجانب شاشة كبيرة يدخل من خلالها في منافسة لكسر حاجز الزمن وبمحاذاته “الصقر” على الشاشة حتى يصل نقطة النهاية التي يوجد بها حساس يعطي قراءة دقيقة لسرعة المتسابق بالثواني.

وعند خط النهاية يتم إرسال اسم المتسابق إلى الشاشة المخصصة لأسماء المشاركين برفقة الزمن المسجل والذي تحصل عليه المتسابق، يتم بعد ذلك فرز المتسابقين وعرض ترتيبهم من أول اليوم حتى نهاية اليوم.

هذا وقد خصص مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور منطقة للأطفال يقدم من خلالها ورش عمل، وفقرات تعليمية بأدوات ترفيهية للتعريف بالصقر وتراثه، ووضع الزائر الصغير في تجربة مباشرة مع الصقور في محاولة لدمجه مع هذا التراث.

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