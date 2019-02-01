شكرا لقرائتكم أمسية البدر في ختام صدر الكرامة : جيت أهنئ النشاما من قريب وبعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -أحمد الشهري - محايل

ألقى الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز كلمة وقصيدة في اختتام فعاليات مهرجان محايل عسير أمس.

وهنأ الأمير في كلمته كل من قدّم دماً أو جاد بروحه في سبيل عزة وكرامة أرض الحرمين الشريفين، وأصل العرب والعروبة وفخرها، مؤكداً أن من قدم دماً ليس كمن يقدم شعراً.

وأضاف ” من حقكم علينا أن نقدم لكم الشكر بعد الله على ما قدّمتم، وكذلك من حقنا نحن أن يعلم الجنود البواسل على الجبهات قدْر الفخر والاعتزاز الذي نكنّه لهم”.

ثم امتدح الأمير بدر بن عبدالمحسن في مستهل أمسيته الشعرية الجنود البواسل المرابطين على الحدود وما يسطرونه من بطولات في ميادين العز والشرف.

وقال في مطلع قصيدته التي أهداها لشهداء صدر الكرامة :

يا محايل عسير ويا سراة القصيد

فيك يزهى جديدي وأستعيد القديم

جيت أهنئ النشاما من قريب وبعيد

ما أعز اليتاما .. طفل غيري اليتيم

أحمد اللي جعلنا .. أحرار منّا عبيد

ما عرفنا الهوان وما قهرنا الخصيم

يا بلادي فدتك الروح ماني الوحيد

اللي يعشق قمرك وزهرتك والنسيم

وعاش سلمان سترك والولي العظيم.

كما تم تقديم عدد من القصائد الوطنية التي تغنى فيها بالوطن، واستعاد بعض القصائد من ألبوماته نزولاً عند رغبة الحضور .

وكان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رعى مساء أمس ، الأمسية الشعرية الختامية التي نظمتها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة محايل، بحضور الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وفور وصول سموه مقر الحفل، دشن جادة صدر الكرامة ، ثم تجول على أجنحة وأركان الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والتعليمية ومعارض الفن والأسر المنتجة المشاركة، مستمعاً سموه إلى شرح عن أبرز المشاركات والخدمات المقدمة للزوار في الجادة.



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