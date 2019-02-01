شكرا لقرائتكم أمير الرياض يرعى ختام مهرجان عبيَّه للجواد العربي ويكرم الفائزين غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يرعى أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،يوم غدٍ السبت، الحفل الختامي لفعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في منتجع الفيصلية بدرة الرياض، بحضور عدد من الأمراء والشخصيات ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والصحافة والإعلام ومحبي الخيل والرياضة.

وسيتوج أمير منطقة الرياض الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الأربع “المهرات والأمهار والأفراس والفحول بجوائز، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة موديل 2019م والثاني على مبلغ 25 ألف ريال والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 15 ألف ريال.

إلى ذلك سيستمتع زوار المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في اليوم الأخير للمهرجان بسهرة فنية رائعة تبدأ في تمام الساعة (10.00م) ولمدة ساعتين مع الفنان الحاصل على لقب أجمل صوت المبدع وليد الجيلاني، وكذلك مع الفنان الواعد هشام المدخلي. وسيسبق السهرة الفنية حفلة فنية لفرقة البحرين الشعبية المتألقة الشعبية التي ستقدم ألوانا مختلفة ومنوعة من الفولكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين.

وستتواصل الفعاليات المصاحبة المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في يومه الأخير السبت من الساعة (4.00م) وحتى الساعة (12.00ص)، ومن أبرزها ألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، ساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل من قبل نادي الفارسة لتعليم الفروسية للسيدات والذي يملكه السيد جندل بن زيد الجندل ويديره السيدة سجى الجندل، وبقيادة المدربة السعودية الخبيرة مضاوي القحطاني، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، وشاشة عرض خارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة.

يذكر أن المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) من تنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، ويستهدف كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني (هنا)



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